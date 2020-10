“Intorno e dopo Wagner”, perle rare e capolavori con l’Orchestra della Svizzera italiana

(foto di Marco Borggreve) – “Intorno e dopo Wagner“: il secondo appuntamento della stagione dell’Orchestra della Svizzera italiana al LAC di Lugano accosta il Siegfried-Idyll ad una rarità di Puccini e a due capolavori del Novecento musicale, la Suite di danze di Béla Bartók e il Concerto in Sol per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel, uno degli ultimi capolavori assoluti nel genere del concerto per pianoforte e orchestra, entrato stabilmente nel repertorio dei grandi pianisti a quasi novant’anni dalla sua composizione

L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre alle 20.30 al LAC di Lugano .

In sostituzione del solista canadese Marc-André Hamelin, che ha dovuto annullare tutti i suoi concerti in Europa, sarà il pianista francese Bertrand Chamayou (nella foto) a condurre il pubblico fra le spericolate incursioni jazzistiche di Ravel, nell’incantato e lunare movimento lento, nell’imprevedibile toccata finale. Chamayou sarà accompagnato dall’OSI diretta da Fabien Gabel.

Apre la serata una rarità di Giacomo Puccini, il Preludio sinfonico scritto quando il grande operista era un promettente studente del Conservatorio di Milano, nella classe di composizione di Amilcare Ponchielli. Gli altri due brani del concerto sono estremamente famosi: il celeberrimo Siegfried-Idyll, pagina sinfonica che Richard Wagner scrisse per festeggiare il suo matrimonio con Cosima Liszt e la nascita del loro figlio terzogenito, chiamato Siegfried.

Chiude il programma la spumeggiante Suite di danze di uno dei maestri più luminosi del Novecento storico, l’ungherese Béla Bartók, raccolta ideale di musiche contadine ungheresi, valacche, arabe e romene ricreate per l’orchestra.

Il concerto, realizzato nell’ambito dei Concerti Rsi, è offerto in diretta radiofonica su Rsi Rete Due e in videostreaming (rsi.ch/live-streaming).

Prevendita dei biglietti alla biglietteria del LAC a Lugano in piazza Luini 6 (dal martedì alla domenica 10-18) e online su luganolac.ch. Gli ultimi biglietti disponibili saranno in vendita anche la sera del concerto alla cassa serale del LAC, dalle 19.