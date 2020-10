Intrappolati in cantina dopo che il televisore ha preso fuoco, li salvano dalle fiamme i carabinieri a Morazzone

Senza l’intervento dei carabinieri della stazione di Carnago poteva trasformarsi in una tragedia quello che è accaduto giovedì 8 ottobre a Morazzone, in via per Gornate Olona.

Tutto è cominciato nel tardo pomeriggio all’interno di un’abitazione quando è scattato un cortocircuito ad un vecchio televisore che ha generato un principio di incendio. In casa c’era una donna di 84 anni, ipovedente e con difficoltà deambulatorie. Proprio queste difficoltà hanno impedito alla donna di avere l’immediata percezione del pericolo consentendo alle fiamme di alimentarsi e propagarsi.

Solo quando il fumo denso sprigionato dalla combustione di tende e arredi aveva invaso l’intero piano la donna presa dal panico ha gridato la sua richiesta d’aiuto.

Le grida sono state udite dal fratello 60enne che vive nell’abitazione adiacente e, giunto in soccorso, pensando di mettere al sicuro la madre l’ha accompagnata nello scantinato senza rendersi conto di aver chiuso entrambi in una trappola.

Nel frattempo erano giunti sul posto i carabinieri avvistai dai vicini di casa. Si tratta di due carabinieri della stazione di Carnago che dopo essersi fatti spiegare dai vicini com’era la conformazione della casa si sono precipitati all’interno muovendosi al buio tra fiamme e fumo acre e denso. I due militari hanno raggiunto lo scantinato dove hanno trovate i due fratelli sotto shock e con un principio di soffocamento.

I carabinieri sono riusciti infine a trarli in salvo e portarli fuori casa dove son stati accolti da un applauso liberatorio della gente che nel frattempo si era radunata all’esterno. L’uomo e la donna sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Saronno. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno domato l’incendio e dichiarato l’inagibilità dei locali in attesa di una ulteriore verifica tecnica.