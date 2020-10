Investito sulla Statale a Caronno Pertusella, grave ciclista di 48 anni

Grave incidente stradale a Caronno Pertusella: un ciclista di 48 anni è stato investito sulla Statale ed è finito in ospedale in condizioni critiche, in pericolo di vita.

È accaduto poco dopo le 11, all’altezza della confluenza con viale Kennedy, la strada che viene dal centro di Caronno.

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza (foto d’archivio): il ciclista, le cui condizioni inizialmente parevano meno gravi, è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale di Milano Niguarda.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno rilevato l’incidente e regolato il traffico sulla trafficata arteria stradale.