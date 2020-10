Javorcic: “Una disattenzione ci lascia a mani vuote”. Pagelle: pasticcio fatale tra Gatti e Greco

Non è stato certo un buon ritorno in panchina per mister Ivan Javorcic, che con la sua Pro Patria esce sconfitto da Meda contro il Renate: «Sinceramente sono arrabbiato perché la prestazione è stata ottima, nel contesto di una partita equilibrata che secondo me non dovevamo perdere. La disattenzione sul rigore ci fa tornare a casa a mani vuote. Dobbiamo crescere, oggi potevamo rimanere imbattuti non concedendo quel gol. Anche perché oggi ha funzionato tutto ed il grande rammarico sta proprio qui. Bisognava portare a casa il risultato».

«Adesso aspettiamo la Lucchese – conclude mister Javorcic -, dinamica che farà arte del campionato, si giocherà tanto e in poco tempo. Svoltiamo subito, portandoci il vissuto di oggi, andando per la nostra strada».

Andrea Boffelli è stato uno dei più postivi oggi: «È stata una partita equilibrata, dove secondo me a tratti abbiamo anche dominato. Siamo andati vicino al gol, ma gli episodi ci hanno condannato. Senza prendere un tiro in porta ci siamo fatti gol da soli, poi abbiamo fatto di tutto ma non siamo riusciti a pareggiare. Fortunatamente tra poco siamo di nuovo in campo, determinati per conquistare i tre punti. Siamo all’inizio del nostro percorso, adesso facciamo fatica a segnare ma sono sicuro che quando ci sbloccheremo le cose cambieranno».

PAGELLE

GRECO 5: In generale è attento, a conti fatti la sbavatura è risultata fatale

GATTI 5: Buona prestazione, concorso di colpa con Greco per l’errore che condanna la Pro

BOFFELLI 6: Anche dopo un brutto scontro con Kabashi mantiene la lucidità

SAPORETTI 6: Fa il suo mestiere con sicurezza

COTTARELLI 6: Galoppate sulla fascia e un paio di buoni cross (33′ s.t. Kolaj s.v.)

NICCO 6: Tanto lavoro sporco e qualche buono spunto (18′ s.t. Colombo 6: Prova a portare esperienza e carisma, riuscendoci parzialmente)

BERTONI 5,5: L’errore dal dischetto macchia la sua partita, fin lì comunque non particolarmente ispirata (33′ s.t. Fietta s.v.)

GALLI 6: Altra buona prestazione da mezz’ala, come tutta la squadra con passare dei minuti si spegne

PIZZUL 6: Un’ora di gioco fatta di corsa e caparbietà (18′ s.t. Brignoli 5,5: Ancora un po’ indietro di condizione, non fa scintille)

LATTE LATH 6: Il ragazzo ha buon ritmo e i colpi giusti, ma oggi serviva forse un po’ di concretezza di più (40′ s.t. Castelli s.v.)

PARKER 6: sempre a sportellare con i difensori, segna ma l’arbitro non gli concede il vantaggio.