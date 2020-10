Javorcic: “Partita di alto livello”. Ritorno in campo con gol per Lombardoni

Decisamente felice mister Ivan Javorcic dopo la vittoria contro la Lucchese: «Abbiamo giocato una partita di alto livello, completa nella sua struttura. Credo sia la naturale conseguenza dell’ottima prestazione, semplicemente oggi abbiamo preso quello che ci è mancato a livello di risultato a Renate. Abbiamo dimostrato una superiorità contro un avversario che non ha mai mollato».

Parole anche per gli attaccanti, che oggi finalmente hanno potuto esprimersi e soprattutto segnare: «Come ho già detto non sono preoccupato, basta vedere i numeri importanti di Parker (3 gol in 8 partite, ndr) e la prestazione di Kolaj oggi. Pian piano miglioriamo, è importante che il gruppo sia omogeneo perché siamo in una fase di transizione e abbiamo bisogno che chi va in campo sia al 100%. Domenica probabilmente anche per questo discorso cambieremo».

Parla anche il rientrante Manuel Lombardoni, che ha festeggiato con gol: «È stato bello tornare dopo qualche settimana. Siamo stati bravi ad indirizzare la partita. Anche non aver preso gol è importante. Sappiamo tutta la squadra partecipa alla fase difensiva e siamo un gruppo che si aiuta».

PAGELLE

GRECO 6: Spettatore non pagante

GATTI 6: Mai in affanno, una sicurezza

LOMBARDONI 7: Ottimo modo per tornare da un infortunio, con un gol e tanta tanta personalità

BOFFELLI 6,5: Preciso, attento, trascinatore.

COLOMBO 6,5: Nonostante l’età non se la cava male sull’esterno destro

GALLI 6: Solita prestazione di sostanza

BERTONI 6,5: “Assist” per il rigore procurato da Parker e consuete geometrie (33′ s.t. Spizzichino s.v.)

NICCO 6,5: Buonissima prova in tutte e due le fasi (8′ s.t. Fietta 6: tanto lavoro sporco e interdizione per potere a casa la partita )

PIZZUL 6,5: L’Assist per il terzo gol di Kolaj è suo, sta crescendo e non poco “Luchino”(18′ s.t. Ferri 6: Fa il suo)

KOLAJ 6,5: Trova un gol voluto e gioca una partita dialogante con Parker (18′ s.t. Le Noci 6 bello rivederlo in campo)

PARKER 7: Gol e prestazione davvero superba per il numero 9