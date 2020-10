Javorcic, quarantena finita: il mister della Pro Patria torna al lavoro

In mezzo a diverse notizie negative per via degli infortuni (l’ultimo in ordine di tempo, grave, è la rottura del crociato di Ghioldi), in casa Pro Patria si registra anche una piacevole novità: mister Ivan Javorcic infatti potrà tornare a lavorare con la squadra a partire da oggi, martedì 13 ottobre.

Lo ha confermato una comunicazione della ATS Insubria recapitata agli uffici della società tigrotta: grazie alle variazioni contenute nel nuovo Dpcm infatti, la quarantena per chi è risultato positivo al Covid-19 è stata accorciata a dieci giorni e – visto anche il doppio tampone negativo effettuato nel frattempo – l’allenatore croato ha quindi terminato il proprio isolamento.

Javorcic sarà quindi regolarmente al suo posto in panchina nel match che la Pro disputerà domenica 18 ottobre a Meda, contro il Renate, match che prenderà il via alle ore 17,30. La LND ha inoltre comunicato date e orari delle due gare successive: i Tigrotti giocheranno il sesto turno mercoledì 21 allo “Speroni” contro la Lucchese (18,30) e il settimo domenica 25 al “Voltini” di Crema, campo di gioco della Pergolettese con avvio alle 17,30.