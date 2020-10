Kidiliz licenzia, sciopero lunedì nei negozi Z

La Kidiliz Group, azienda nel commercio di abbigliamento bambino, titolare dei marchi Z, Absorba, Catimini con numerosi negozi in Italia sotto l’insegna Z Stores, ha aperto in Francia una procedura di amministrazione controllata.

Questo significa che sono a rischio 600 posti di lavoro in Italia. “Ad oggi la dirigenza aziendale italiane, nell’ incontro con le organizzazioni sindacali, non ha fornito per i 150 negozi sul territorio nazionale le dovute informazioni per capire meglio il quadro complessivo, né tantomeno fornisce adeguate informazioni finalizzate a rassicurare i lavoratori e le lavoratrici”.

“Il pericolo è trovarsi con decisioni già determinate in Francia correndo il rischio di non poter né intervenire adeguatamente con gli strumenti necessari a salvaguardare l’occupazione né coinvolgere le istituzioni del nostro paese” dice la Filcams Cgil, che promuove uno sciopero lunedì 26 ottobre .

“In Lombardia i lavoratori, per la maggioranza donne, sono circa 200 lavoratori di cui 58 su Milano. Ad oggi i negozi si ritrovano con pochissima merce e questo fa crescere ancora di più la preoccupazione tra le lavoratrici e i lavoratori”.

Il marchio è presente tra l’altro anche a Varese, Verbania, Castano Primo, Castelletto Ticino, Gavirate.

La Filcams Cgil Lombardia proclama il 26 ottobre uno sciopero per l’intero turno di lavoro con presidio dalle 15 alle 16.30 in Piazza Duca D’Aosta a Milano (Stazione Centrale).