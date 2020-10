“A kind of magic”, nuova mostra alla Galleria PUNTO SULL’ARTE

Atmosfere magiche e sguardi disincantati sulla realtà. Nuova mostra alla Galleria PUNTO SULL’ARTE a Varese.

Pittura e scultura in una mostra tri-personale tra atmosfere magiche e sguardi disincantati sulla realtà. Claudia Giraudo, Silvia Levenson e Brian Keith Stephens sono i tre artisti riconosciuti e affermati a livello internazionale che, ispirandosi al titolo della mostra “A kind of magic”, hanno realizzato in totale più di cinquanta opere inedite.

L’americano Brian Keith Stephens torna a esporre a Varese dopo aver partecipato, nel marzo 2019, alla mostra collettiva con cui la Galleria varesina ha inaugurato l’ampliamento dei suoi spazi a Casbeno al primo piano. Nelle sue opere racconta l’armonia tra la donna e la natura attraverso dialoghi tra fanciulle e animali che simboleggiano le nostre emozioni, ambientando le sue narrazioni in uno spazio incerto e in un tempo sospeso.

Le bambine protagoniste delle opere di Claudia Giraudo, colte nel momento perfetto tra l’infanzia e l’adolescenza, sono sempre affiancate dall’animale che le accompagna e a cui spesso si stringono e che appare come lo spirito guida che le consiglierà nelle scelte della prossima vita adulta.

Di destino femminile ci parlano anche le opere di Silvia Levenson, artista di origine argentina che ha esordito con successo quest’anno da PUNTO SULL’ARTE in occasione della ricorrente mostra estiva che propone opere di piccolo formato. Le sue sculture in vetro rivelano il lato oscuro delle favole e il pericolo che spesso si annida, per la donna, proprio all’interno della rassicurante quotidianità famigliare.

Claudia Giraudo e Silvia Levenson saranno presenti in galleria in occasione del vernissage sabato 10 ottobre dalle 15 alle 20, mentre purtroppo, a causa della lontananza, l’americano Brian Keith Stephens non potrà questa volta presenziare.

Negli ampi spazi al piano superiore della galleria, una sala sarà interamente dedicata alle opere dell’artista veneta Annalù, maestra nella lavorazione della vetroresina e artista sempre più affermata all’estero. È eccezionalmente possibile ammirare in galleria una vasta selezione delle sue ultime creazioni in vetroresina.

Negli altri spazi al piano superiore della galleria saranno visibili come sempre dipinti e sculture degli altri artisti trattati, tra cui Matteo Massagrande, Valeria Vaccaro, Jernej Forbici, Federico Infante, Ottorino De Lucchi e Alex Pinna.

È possibile visitare la mostra e partecipare al vernissage prenotando un appuntamento tramite il sito internet della galleria www.puntosullarte.com.

L’evento è organizzato nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.

Galleria PUNTO SULL’ARTE

PERIODO

11 Ottobre – 7 Novembre 2020

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese – Casbeno

Per informazioni :

Tel: 0332.320990

Mail: info@puntosullarte.it

Sito internet: www.puntosullarte.com

Pagina Facebook: PUNTO SULL’ARTE

Pagina Instagram: puntosullarte

Orari di apertura:

Martedì – Sabato: 10-13 e 15-19

Si ricorda che è necessario prenotare un appuntamento per visitare la mostra.