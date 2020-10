La Croce Azzurra di Lonate consegna una nuova ambulanza alla Croce Rossa di Gallarate

Oggi, sabato 24 Ottobre, all’ex monastero di San Michele, ora sede della biblioteca del Comune di Lonate Pozzolo, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova ambulanza, in forza alla Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate.

Presenti il presidente della Croce Azzurra cavaliere Nicola Sciretta, il consigliere della CRI Gallarate Sisto Altieri, il sindaco di Lonate Pozzolo Nadia Rosa, la consigliera comunale di Samarate Nicoletta Alampi, insieme ad alcuni ex volontari della Croce Azzurra.

La Croce Azzurra di Lonate ha contribuito generosamente all’acquisto del nuovo mezzo di soccorso nel 2019 a seguito della decisione del Consiglio di devolvere il proprio patrimonio prima della chiusura dell’attività.

Questo fondo, precisa Sciretta, aiuterà ad offrire alla comunità un nuovo mezzo per i servizi di emergenza ma non solo, infatti per i prossimi cinque anni i Comuni di Lonate Pozzolo, Samarate e Cardano al Campo godranno di uno sconto del 20% sulle tariffe dei servizi secondari, quali dimissioni e trasferimenti da e per le strutture sanitarie, prenotati presso la Croce Rossa di Gallarate.

La nuova ambulanza è tra le prime in provincia a sfoggiare la nuova livrea in classe 2 con carta microprismatica ad alta visibilità diurna e notturna, come da Testo Unico di CRI versione 2020. Inoltre su entrambe i lati è stato posto il logo della Croce Azzurra in ricordo dell’associazione.

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle chiavi simbolica “a distanza di sicurezza” tra le due associazioni.

Il MSB (Mezzo di soccorso base), basato su furgone Peugeot Boxer, allestimento Alessi-Becagli con una elegante colorazione rosa del vano sanitario, colore che richiama il mese della prevenzione del tumore al seno, dotata dei più moderni mezzi di segnalazione acustica e visiva, è ufficialmente operativo presso le sedi di Gallarate e Somma Lombardo