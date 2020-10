La destra varesina piange la morte di Giulio Federiconi. Pellicini: “Lo ricorderemo”

«La destra varesina piange la morte di Giulio Federiconi, protagonista della vita politica della città negli anni ’70». Così il portavoce Provinciale di FdI Andrea Pellicini ricorda Federiconi che ieri sera è mancato dopo una lunga malattia.

«Giulio, da molti ricordato come un duro, nel privato era una persona affabile e piena di cuore. Con il fratello Luigi, negli anni settanta, ha segnato un’epoca di vera militanza, in cui era davvero pericoloso dichiararsi di destra. Lo ricorderemo come una persona perbene, fedele ai suoi valori».