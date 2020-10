La Lega Giovani di Tradate a sostegno degli esercenti: “I nostri social per farvi conoscere”

“Tegn Dur, tieni duro” è il titolo che i ragazzi della Lega di Tradate hanno voluto dare alla loro nuova iniziativa social. Il progetti mira a mettere in contatto i commercianti della zona con la community di Facebook e di Instagram della Lega.

«Visto il periodo di forte crisi conseguente all’emergenza Covid-19, ci siamo chiesti come potevamo essere di supporto, nel nostro piccolo, agli operatori economici del territorio – racconta Giulio Grisotto, coordinatore cittadino della Lega Giovani – e abbiamo ritenuto interessante dar loro la possibilità di presentare, liberamente e gratuitamente, la propria attività sulle nostre piattaforme virtuali».

«Le pagine Facebook e Instagram della Lega Giovani di Tradate sono seguite complessivamente da quasi 2000 persone – continua Grisotto -. Non sono numeri da capogiro, ma si tratta in larga parte di utenti residenti in provincia, che ben potrebbero essere attratti da una presentazione accattivante di una pasticceria, di un ristorante o di un bar a pochi chilometri da casa. Ci siamo consultati con alcuni esercenti e l’idea sembra piacere».

Soddisfatto il coordinatore provinciale, Riccardo Guzzetti, da poco rieletto consigliere comunale a Saronno: «I giovani della Lega sono una vera e propria fucina di idee. In questo brutto momento, crediamo che i commercianti abbiano più che mai bisogno di sentire la vicinanza della politica locale attraverso iniziative concrete che li spronino a non mollare, a tirare su la serranda ancora una volta. La Lega Giovani si impegna da sempre a sostenerli e intende farsi promotrice di un dialogo costruttivo tra loro e le istituzioni a tutti livelli».