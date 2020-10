La nuova viabilità sulla Saronnese non convince. Castellanza attende il nuovo sindaco di Legnano

La nuova viabilità realizzata da Lidl sulla via Saronnese non convince. L’eliminazione del semaforo a favore della rotonda all’incrocio con le vie Pergolesi e Cesare Battisti ha velocizzato il traffico ma non ha fatto i conti con lo spartitraffico inserito tra le due carreggiate nel tratto fino al semaforo di Castellanza che costringe le auto che provengono da Rescaldina a mettersi subito in coda, non lasciando la possibilità alle auto che svoltano a sinistra, verso via Locatelli, di immettersi sulla corsia apposita. Spesso la coda si allunga ben oltre la rotondina.

Un problema che è stato notato anche dal sindaco di Castellanza Mirella Cerini che attende l’elezione del nuovo sindaco e la nomina della nuova giunta di Legnano per aprire un dialogo con l’amministrazione comunale confinante e chiedere eventuali modifiche: «Anche se la vera soluzione è la realizzazione di una nuova rotonda all’incrocio tra via Saronnese e le vie Locatelli e Lombardia. Stiamo ragionando sull’acquisizione di un’area privata proprio all’angolo tra Saronnese e viale Lombardia (il vecchio gasauto) per avere gli spazi sufficienti a realizzare l’opera».