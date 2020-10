La pandemia spiegata con numeri e grafici nel portale dell’Insubria

E’ online www.covid19-italy.it, il nuovo portale, firmato Università degli Studi dell’Insubria, di visualizzazione dei grafici dell‘Indice di Riproduzione R0(t) #covid19 a livello regionale e provinciale.

Il portale è stato sviluppato dal ricercatore Davide Tosi, esperto di Big Data, in collaborazione con due suoi tesisti di Informatica Alice Schiavone e Alessandro Riva.

Il portale oltre a riportare gli indici R0 fino alla granularità delle singole province italiane, riporta anche una dashboard interattiva per la navigazione di grafici e curve di diversi fattori di questa pandemia da covid19, come per esempio l’andamento giornaliero delle Terapie Intensive nazionali, le ospedalizzazioni o i decessi da covid19.

I grafici sono elaborati e aggiornati ogni giorno in modo automatico a partire dai dati ufficiali rilasciati dal Dipartimento della Protezione Civile italiana. Il portale vuole essere il punto di aggregazione e visualizzazione evidence-based di analisi dati complesse sull’andamento dell’epidemia da SARS-CoV2 in Italia. A breve il portale si arricchirà anche con grafici e analisi dedicate a Regione Lombardia.