La Pro Patria sfida la Pro Vercelli senza mister Javorcic, positivo al Covid

Come un fulmine a ciel sereno, dalla Pro Patria arriva la notizia che mister Ivan Javorcic è stato trovato positivo al coronavirus.

L’allenatore, asintomatico, si è già posto in isolamento fiduciario. Le sirene di allarme avevano iniziato a suonare già da giovedì, quando era stato riscontrato un caso di sospetta positività di un giocatore della prima squadra.

I tamponi eseguiti ieri a tutta la squadra e allo staff hanno smentito questa possibilità, e solo Javorcic è poi risultato positivo. Qualcosa si era intuito quando l’ufficio stampa della Pro aveva annullato la conferenza stampa pre partita (che comunque si tiene in via digitale) di sabato mattina.

Il club, che ha seguito tutti i protocolli per continuare gli allenamenti, sarà in campo domani – domenica 4 ottobre alle ore 17.30 – allo “Speroni” per una partita ufficiale per la prima volta da febbraio.

A guidare i tigrotti per la sfida di campionato contro la Pro Vercelli ci sarà l’allenatore in seconda Massimo Sala.

Venendo alla partita, la Pro Patria spera di coronare con una prestazione positiva il ritorno a Busto Arsizio dopo le buone prestazioni offerte a Carrara all’esordio in campionato e a Vicenza in Coppa Italia.

