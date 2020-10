La Pro Patria fa visita alla Pergolettese, obiettivo: “Continuare a migliorare”

Terza gara in una settimana per la Pro Patria, che dopo la sconfitta contro il Renate e la vittoria sulla Lucchese, affronterà domenica (25 ottobre ore 17.30) la trasferta di Crema per affrontare la Pergolettese.

Sono tanti gli spunti di riflessione prima del fischio d’inizio, uno su tutti è la parità in classifica delle due squadre: 2 vittorie, tre pareggi e una sconfitta per entrambe; c’è però una bella differenza se si analizzano i dati dei gol: i cremaschi hanno segnato di più (8 reti, 4 del giovane Morello), ma anche subito di più (7 incassati), mentre la Pro Patria alle 5 marcature firmate ha contrapposto una solida difesa con solo 2 gol subiti in 6 gare.

Numeri però che fanno da contorno alla sfida. Mister Ivan Javorcic si concentra su quella che sarà la partita: «La Pergolettese è una squadra in forma, maturata e più consapevole rispetto all’anno scorso. Sarà un test impegnativo, interessante e difficile, anche perché la terza gara in una settimana».

Dopo qualche difficoltà iniziale, la Pro sembra essersi sciolta sotto rete contro la Lucchese, segnando tre reti e trovando più soluzioni offensive grazie al lavoro della coppia formata da Parker e Kolaj, che in campo hanno mostrato un ottimo affiatamento: «Abbiamo dei ragazzi interessanti, Parker e Kolaj stanno lavorando bene, Le Noci sta tornando al massimo dopo il problema fisico e anche Castelli sta recuperando la miglior condizione. A me quello che più interessa è che stiano tutti bene».

“Una rondine non fa primavera” e così, dopo i tre punti contro la Lucchese, l’obiettivo è quello di continuare la crescita: «Si può sempre migliorare, dal punto di vista tecnico, strategico e di consapevolezza. A livello individuale c’è tanto margine e tutto il collettivo ne potrà beneficiare. L’idea numero uno nello spogliatoio è il miglioramento individuale, passa tutto da lì».

