La rinascita dell’ex-Mostra del Tessile a servizio dei giovani. Il sindaco: “Sogno uno skate park”

Il sogno di Mirella Cerini è quello di realizzare un’area a servizio dei ragazzi di Castellanza con tanto di skate park e, in particolare, per le centinaia di studenti dell’Isis Facchinetti. Dove? In quella striscia di prato che separa l’area dell’ex-Mostra del tessile dal Parco Alto Milanese, di proprietà del Comune (nella foto). L’obiettivo non è poi così lontano grazie alla possibilità che si sta concretizzando proprio nell’ex-Mostra del tessile dove una società immobiliare è entrata in possesso degli enormi spazi dove intende realizzare un quartiere per il terziario (principalmente negozi). Il progetto potrebbe essere inserito come opera di urbanizzazione.

L’entrata in vigore del nuovo Pgt di Castellanza – ne è convinta la sindaca – darà un’accelerata alla realizzazione di un piano attuativo del quale, per il momento, non vi è ancora una traccia concreta ma le prossime settimane potrebbero riservare sorprese: «Mi auguro che il nuovo piano di governo del territorio aiuti ampie zone di Castellanza ad uscire da anni e anni di immobilismo – commenta il sindaco che è anche architetto – e alla zona della Mostra del Tessile di rinascere e portare una nuova vivibilità di quell’area».

In particolare il primo cittadino sogna uno skate park e altre strutture ludico-sportive per un sano intrattenimento dei giovani: «Ritengo che quello sarebbe il luogo ideale perchè frequentato dagli studenti dell’Isis Facchinetti ma anche per i tanti che frequentano il parco Alto Milanese» – conclude il sindaco.