La supersocietà Amga-Agesp-Accam fa slittare il consiglio comunale di Busto Arsizio

Slitta il consiglio comunale di Busto Arsizio dal 29 ottobre al 5 novembre. Una settimana esatta di tempo per la maggioranza per discutere di Agesp. La società partecipata del Comune di Busto Arsizio, infatti, è al centro delle attenzioni di Accam e di Amga che la vorrebbero perno di un’operazione considerata l’unica via d’uscita dallo spettro del fallimento o del concordato per la società che gestisce l’inceneritore di Borsano.

Per il sindaco Emanuele Antonelli e per la sua maggioranza, dunque, si tratta di capire quale strada intraprendere dopo l’uscita piuttosto scomposta della società partecipata legnanese Amga che nell’ultima assemblea degli azionisti (27 comuni a cavallo delle province di Milano e Varese) ha presentato e ottenuto il via libera al nuovo piano industriale che prevede l’allungamento della vita dell’inceneritore al 2032, l’acquisizione della società e del terreno da parte delle due partecipate per la creazione di una newco che si occuperebbe del ciclo integrato dei rifiuti dalla raccolta allo smaltimento in un’area urbana molto grande.

In quell’occasione il sindaco di Busto Arsizio non partecipò al voto ma la maggioranza votò a favore del piano. Anche Legnano, con il sindaco Lorenzo Radice appena eletto, decise di astenersi per approfondire meglio la questione. La stessa Agesp fu presa in contropiede dalla presentazione del piano industriale che prevedeva un suo coinvolgimento ma che non fu mai discussa in maniera articolata se non con una presentazione informale da parte di Amga in un incontro con sindaco e vertici della partecipata bustocca.

Ora, dopo una lettera accorata da parte del presidente di Accam Angelo Bellora indirizzata ai sindaci perchè si prendesse in considerazione questa ipotesi, sembra che Busto Arsizio possa ripensarci ed entrare nel vivo della discussione del piano industriale. L’alternativa, come annunciato dal presidente di Accam, è il concordato preventivo o, addirittura, il fallimento con tutti i costi che comporterà per i comuni soci. Prima di liquidare l’ipotesi nel prossimo consiglio comunale (i comuni soci devono votare in consiglio comunale il nuovo piano, ndr) sarà meglio vederci chiaro per non trovarsi la patata bollente tra le mani.