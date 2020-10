La titolare di un albergo di Cuasso al Monte denunciata per mancata registrazione dei clienti

Dopo una serie di controlli, la Polizia di frontiera di Luino ha denunciato la titolare di un albergo di Cuasso al Monte, perché in più occasioni non ha effettuato la registrazione dei clienti ospitati nella struttura.

Gli agenti dopo aver riscontrato la presenza di alcuni clienti, hanno accertato altre loro precedenti presenze nella stessa struttura, appurando però che non erano mai state trasmesse le relative schede richieste per finalità di pubblica sicurezza. La titolare della struttura è stata pertanto deferita in stato di libertà per la violazione dell’art. 109 del Tulps.

I controlli sono stati effettuati nel corso dell’estate, anche per verificare il rispetto di limiti e divieti contenuti nella normativa sull’emergenza Covid 19, e sono stati successivamente corredati dai necessari riscontri presso la banca dati da tempo istituita dal Ministero dell’Interno per la trasmissione obbligatoria dei dati delle persone alloggiate a cura dei gestori delle strutture ricettive.

La Polizia ricorda che l’obbligo di identificare i clienti e trasmettere telematicamente le loro generalità ricade anche su strutture di nuova concezione rispetto ai tradizionali alberghi, come bed and breakfast e case vacanze: «Eventuali registrazioni effettuate con altre finalità presso altri enti (ad esempio le comunicazioni statistiche sul portale “Turismo 5” di Regione Lombardia) non assolvono in alcun modo gli obblighi di registrazione previsti dall’art. 109 del Tulps -precisa una nota della Polizia di frontiera – così come non è consentito trasmettere le schede con altre modalità (tanto meno in forma cartacea come avveniva in passato), oppure limitarsi all’archiviazione dei dati con riserva di esibirli in occasione di eventuali controlli di polizia».