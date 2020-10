Lacrime amare e risate, gli spettacoli di Mariangela Martino arrivano in Canton Ticino

L’irriverente umorismo di Mariangela Martina, attrice varesina autrice di spettacoli satirici, arriva in Svizzera per chiudere il 2020 con una tournée in Canton Ticino.

Autrice, interprete e pianista, la “factotum” Mariangela Martina, già nota al pubblico svizzero per le sue partecipazioni al Longlake Festival e al Cavea Festival, porterà in scena le “sue ultime creature” per tre date tra ottobre e dicembre.

Primo appuntamento sabato 24 ottobre al Teatro Tan di Biasca per la direzione artistica di Cristian Pezzotti con “Riso al latte”, spettacolo composto da monologhi di satira sociale e musica dal vivo. In veste di “comica censora” dei costumi contemporanei, la Martino “si propone come un’antropologa dell’hic et nunc che mette a nudo le contraddizioni del nostro comune pensare e del nostro vivere quotidiano, alternando i suoi monologhi -volutamente scortesi ed irriverenti – a canzonette a doppio senso ed a musica classica apparentemente fuori luogo”.

«La satira rappresenta per me una lettura possibile della realtà. La mette a nudo.- ci aveva detto l’attrice lo scorso novembre (potete leggere qui la nostra presentazione di “Riso al Latte”).- Anzi, direi che la lascia proprio in mutande, ecco perché suscita risate. In questi monologhi possiamo tutti riconoscerci: sono veri. La verità della satira non ci fa paura ma ci fa ridere. Restiamo tutti concretamente vittime (o carnefici, a seconda del caso) nelle disavventure sociali, ma spiritualmente possiamo distaccarcene»

“Riso al Latte” arriverà anche a Curio per il circolo Allocale – la direzione artistica è di Sandro Schneebeli – il 20 dicembre, con la partecipazione di Micaela Natili, pianista e compositrice romana residente in Ticino.

A cavallo tra i due spettacoli, il 12 dicembre, nell’ appena ristrutturato Teatro di Banco (per la direzione artistica di Ivano Torre), si potrà assistere invece a “Virulenta”, una standup comedy scritta durante i mesi di solitudine della quarantena: umorismo crudo, pungente e pieno di amore per la vita, sempre accompagnato dalla musica del suo pianoforte che spazia dalla classica al moderno. Perché, tra disperati voli pindarici e sferzanti considerazioni, la Martino non risparmia mai niente e nessuno, neppure sé stessa, dai beffardi dardi della satira sociale.

(Potete avere un assaggio di questa comicità sulla pagina Facebook, sul canale youtube e sul sito a lei dedicato)