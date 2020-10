L’agenzia Alleanza di Gavirate seleziona intermediari assicurativi

Sei laureato o diplomato? Hai tra i 25 e i 35 anni? Sei intenzionato a cogliere una immediata e vantaggiosa opportunità lavorativa in ambito commerciale? Sei dotato di una spiccata capacità relazionale con la propensione al lavoro in team?

Se il tuo profilo risponde a queste caratteristiche, questo messaggio fa al caso tuo. L’Agenzia di Gavirate di Alleanza Assicurazioni, società del Gruppo Generali che opera su tutto il territorio nazionale con circa 15000 collaboratori a servizio di quasi 1.9 milioni di clienti, cerca giovani validi da inserire ella propria rete di intermediari assicurativi.

Solidità, affidabilità, trasparenza e professionalità dell’azienda, combinati a una mentalità aperta al cambiamento e sensibile alle innovazioni, costituiscono il sistema di valori attraverso cui Alleanza Assicurazioni può realizzare l’obiettivo di interpretare e soddisfare ogni esigenza del cliente.

In un momento storico particolare, con la crisi della previdenza pubblica e ampi spazi per il mondo della previdenza complementare cui non ha aderito il 64% degli italiani, i tagli alla sanità e il basso tasso di adesione alle polizze infortuni e malattie delle famiglie italiane, il rendimento negativo dei titoli di Stato e le grandi opportunità di investimento che offre il settore assicurativo.

Se vuoi investire nella tua formazione e crescita professionale e guadagnare con prospettive di carriera allora sei pronto a intraprendere un percorso professionale con Alleanza Assicurazioni: se vuoi cogliere questa opportunità, invia il tuo CV corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali a oreste.gamberoni@alfuturosrl.it.

Non è un lavoro per tutti, ci sarà una selezione dei migliori talenti attraverso due incontri conoscitivi, una convention, un colloquio definitivo ed un ultimo incontro di gruppo.