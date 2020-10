Laghi varesini, da Regione un milione per la valorizzazione

“Regione Lombardia stanzia 7.133.705 euro per cofinanziare 33 interventi dal valore complessivo di 12.132.910 euro per il completamento, l’ammodernamento e l’incremento delle opere collegate al demanio della navigazione interna turistica e di linea”.

Lo spiega l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, illustrando la delibera approvata, su sua proposta, dalla Giunta regionale.

IMPEGNO PER LA VALORIZZAZIONE DEI LAGHI LOMBARDI – “Prosegue il nostro impegno – prosegue Terzi – a favore della navigazione turistica e di linea sulle acque dei nostri laghi. Attuare interventi infrastrutturali significa accrescerne le potenzialità: si va dal consolidamento delle sponde alla realizzazione o riqualificazione di porti, pontili e spiagge; dalla valorizzazione di passeggiate all’ammodernamento di strutture per la navigazione di linea e da diporto. Questi interventi si aggiungono a quelli già in fase di esecuzione anch’essi beneficiari di un contributo regionale. In seguito, ci saranno ulteriori azioni migliorative sempre con il sostegno della Lombardia. In questo modo miglioriamo i servizi offerti a cittadini e turisti, rafforzando l’attrattività delle zone interessate e supportando quindi l’economia locale provata dalla crisi Covid”.

“Regione Lombardia – conclude l’assessore Terzi – è sempre stata presente, interviene ora e continuerà a farlo per essere al fianco dei territori e delle loro progettualità”.

A beneficiare dei fondi regionali per interventi sulle annualità 2020/2022 sono le Autorità di bacino lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese; dei Laghi di Iseo, Endine e Moro; dei Laghi di Garda e Idro; del Lario e dei Laghi minori e Ceresio, Piano e Ghirla.

I FINANZIAMENTI REGIONALI – Nel dettaglio, la suddivisione dei fondi per Autorità, con l’indicazione dei nuovi interventi finanziati.

Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese – 600.100 euro per 5 progetti:

– Luino, sistemazione muraglione di contenimento terrapieno e nuovo pontile adiacente a Palazzo Verbania, 208.000 euro;

– Porto Valtravaglia, riattamento funzionale Porto Vecchio e Porto turistico, 85.000 euro;

– Porto Valtravaglia, riqualificazione spiaggia Lido con intervento di consolidamento muro di contenimento imbarcadero, 39.600 euro;

– Maccagno con Pino e Veddasca, opere di sistemazione e riqualificazione aree retrostanti e limitrofe alla struttura portuale, 107.500 euro;

– Autorità di bacino, interventi di adeguamento delle strutture portuali, 160.000 euro.

Laghi d’Iseo, Endine e Moro – 2.683.355 euro per 8 progetti:

– Endine Gaiano, completamento percorso canneto presso i Carec del Lago di Endine, 155.000 euro;

– Lovere, progetto di consolidamento strutturale e messa in sicurezza con sottofondazione della muratura spondale Lago d’Iseo presso Giardini Marinai d’Italia, 90.000 euro;

– Monasterolo del Castello, consolidamento spondale e realizzazione di percorso lungolago, 82.605 euro;

– Ranzanico, manutenzione straordinaria tratto di lungo lago esistente e aree limitrofe, 99.250 euro;

– Marone, nuova passerella pedonale di collegamento tra il Lungolago Marconi e Parco del Centro civico don Riccardo Benedetti con spostamento pontile esistente del punto di approdo barche e messa in sicurezza muro spondale con opere di sottofondazione, 200.000 euro;

– Paratico, riqualificazione (con consolidamento strutturale) sponda lacuale e ampliamento piattaforma prendisole in Località Tengattini, 101.500 euro;

– Autorità di bacino, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza (con consolidamento strutturale) dei pontili di attracco battelli di linea di NLI S.r.l. – Opere varie di miglioria ormeggio battelli in Comune di Iseo (Bs) e Costa volpino (Bg) – Sistema radio Tetra, 1.285.000 euro;

– Autorità di bacino, adeguamento avanpontile ‘Sarnico 1’ (con consolidamento strutturale) e opere accessorie, 670.000 euro.

Laghi Garda e Idro – 2.023.000 euro per 3 progetti:

– Desenzano del Garda, manutenzione straordinaria passeggiata a lago tratto Maratona – Spiaggia d’Oro. Secondo lotto, 1.650.000 euro

– San Felice del Benaco, riqualificazione Porto Portese, 325.000 euro

– Gardone Riviera, eliminazione barriere architettoniche spiaggia Casinò, 48.000 euro

Lario e Laghi minori – 1.392.250 euro per 12 progetti:

– Autorità di bacino, progetto pilota di realizzazione piazzola di ricarica elettrica in un’area portuale regionale (comuni di Gera Lario e Bellano), 36.500 euro;

– Bellano, pontile galleggiante servizio attracco temporaneo e carico scarico presso golfo ‘La Stupenda’ con colonnina di ricarica elettrica, 52.500 euro;

– Bellano, riqualificazione area demaniale Spiaggia d’Oro. Parco polivalente a lago, 120.000 euro;

– Cernobbio, riqualificazione area demaniale camminamento lungolago tratto area portuale pontile Navigazione Lago di Como in piazza Risorgimento, 200.000 euro;

– Dervio, realizzazione pontile pubblico di sbarco e imbarco in località Corenno Plinio, 32.500 euro;

– Oliveto Lario, realizzazione pontile attracco pubblico carico e scarico in frazione Onno, 38.750 euro;

– Gravedona ed Uniti, messa in sicurezza spalla sinistra molo porto regionale, 65.500 euro;

– Torno, rifacimento pontile Navigazione pubblica di linea presso il porto regionale di Torno, 445.000 euro;

– Musso, intervento di consolidamento passeggiata lungolago, 31.000 euro;

– Olginate, riqualificazione area verde demaniale lungolago sponda destra, tra piazza 18 agosto 1909 e via Pescatori, 300.000 euro;

– Colonno, intervento di ‘Riqualificazione e messa in servizio ex pontile navigazione pubblica da adibire a navigazione da diporto con possibilità scalo Navigazione Lago di Como’. Integrazione finanziamento regionale di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1917/2019, 52.500 euro;

– Autorità di bacino, realizzazione pali segnalazioni bassi fondali (Lenno, Abbadia Lariana e limitrofi), 18.000 euro.

Laghi Ceresio, Piano e Ghirla – 435.000 euro per 5 progetti:

– Carlazzo, rifacimento e messa in sicurezza pontile in località Rivetta, 40.000 euro;

– Claino con Osteno, messa in sicurezza struttura d’accesso e piazza su area demaniale in località Righeggia, 20.000 euro;

– Lavena Ponte Tresa, rivalutazione turistica delle aree demaniali. Passeggiata a lago località area feste, 165.000 euro;

– Porlezza, messa in sicurezza percorso esclusivo ciclopedonale panoramico in via Porto Letizia lungo la riva nord del lago Ceresio di collegamento con la frazione Cima e posa nuovo pontile per posti barca. Lotto I, 200.000 euro;

– Porto Ceresio, manutenzione straordinaria lungolago e piazze limitrofe, 10.000 euro