L’appello dei Giovani Democratici della zona di Gallarate: “Vogliamo legalità e giustizia”

Riceviamo e pubblichiamo l’appello dei Giovani Democratici del Gallaratese, dopo l’inchiesta di Report

GALLARATE: APPELLO DEI GIOVANI DEMOCRATICI PER LA LEGALITÀ E PER UNA CLASSE POLITICA ONESTA AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITÀ

Le logiche corrotte di spartizione di potere e i fatti criminali orchestrati e messi in atto con il consenso e il contributo di una parte della classe politica della nostra Provincia e della Lombardia, come emerso da tempo dall’inchiesta giudiziaria Mensa dei Poveri e magistralmente narrato da Report alla Nazione lunedì sera, ci hanno inorriditi.

Guardavamo la ricostruzione dei fatti di Rai 3:

è stato come schiantarsi contro un muro, di nuovo.

Ci siamo chiesti:

“Tutto questo nella nostra città? In quel bar dove alcune volte siamo andati a prendere un caffè con gli amici? In quei paesi vicini che abbiamo percorso in auto o in treno per andare a Malpensa, in aeroporto; tutto questo nella nostra regione?”

Sì. Una rete mafiosa fitta, sottobanco, oscura, di persone che avrebbero preso in giro i cittadini che avevano dato loro fiducia.

Vedere con i nostri occhi, di giovani cittadini appassionati di politica, che certa politica si prende gioco di noi, per i propri scopi personali e ai nostri danni, è stato oltraggioso.

Anche l’amministrazione di Gallarate ha subito defezioni proprio per via dei fatti al vaglio dei giudici.

Sarà la magistratura, naturalmente, a valutare le eventuali responsabilità penali di ciascuno, ma in termini politici non possiamo accettare questa situazione.

Non possiamo stare fermi a guardare!

Per questo ci rivolgiamo ai rappresentanti della politica locale che credono ancora che la legalità e la giustizia siano valori imprescindibili, a maggior ragione per chi domanda ai cittadini il mandato per rappresentarli e chiediamo loro di non deluderci, di preservare e promuovere questi valori in ogni azione del proprio operato, a servizio della collettività.

Ci rivolgiamo, però, anche ai giovani gallaratesi come noi: ricerchiamo sempre risposte di legalità e giustizia ai nostri bisogni!

Chiediamoci se si può definire politica quella fatta da chi paga per ottenere in cambio un favore che mai coincide con l’interesse pubblico.

E non scappiamo di fronte a questo quesito.

Riflettiamo, informiamoci e scegliamo chi si oppone e combatte questo modo di concepire la politica.

Scegliamo rappresentanti degni dell’incarico che affidiamo loro.

La nostra scelta conta!

Giovani Democratici del Gallaratese