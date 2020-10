Laveno, malore al Sasso del Ferro, interviene soccorso alpino ed elicottero

Un malore in cima alla montagna ma non ci sono mezzi utili per il trasporto in sicurezza a valle.

Scattano i protocolli d’intervento e si mobilita il Cnsas, il Soccorso Alpino e speleologico della XIX delegazione Lariana, stazione di Varese.

Sul posto anche le unità dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato attorno alle 13 quando un uomo di 48 anni ha accusato un malore in zona Sasso del Ferro sopra Laveno Mombello.

La chiamata al 112 parlava di forti dolori addominali e necessità di una veloce ospedalizzazione.

I sanitari hanno così mosso un elisoccorso da Milano atterrato alla piazzola di Cittiglio e che ha imbarcato tecnici del Soccorso alpino per eseguire il caricamento sul velivolo e il trasporto in sicurezza.

Le condizioni del paziente non sono gravi, il recupero è avvenuto attorono alle 14.