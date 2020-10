“Dopo i lavori in via Selene, vietate ai Tir via Piana di Luco a Varese”

Una nuova mozione del consigliere Luca Boldetti, della lista Orrigoni, affronta la viabilità che si instaurerà dopo l’apertura di Esselunga in viale Europa a Varese e la conseguente realizzazione della nuova via Selene.

«Ho presentato una mozione che ritengo molto importante per il rione dove vivo, Bizzozero – spiega Boldetti – La mia proposta nasce dai lavori previsti (da anni, per la verità) in via Selene: sui quali non entro nel merito, ma che indubbiamente miglioreranno l’accessibilità alla zona industriale di Varese, soprattutto dall’autostrada».

Proprio perchè permetteranno un migliore passaggio dei Tir, il bizzozerese Boldetti chiede, una volta realizzate le opere previste: «Di vietare il transito ai mezzi pesanti in via Piana di Luco, piccola strada che collega viale Borri alla zona industriale, dove si sono registrati numerosi casi di TIR incastrati che hanno bloccato il traffico su una delle arterie principali della città».

Una proposta che, in forma diversa, era già stata fatta dallo stesso consigliere tre anni fa: «Già nel 2017 il Consiglio comunale aveva votato una mia proposta di sistemare l’incrocio tra via Piana di Luco e viale Borri. Ciò nonostante, la Giunta guidata da Galimberti non ha mai provveduto a risolvere il problema e, ora che c’è questa opportunità derivante dal nuovo collegamento di via Selene, credo sia il momento di sgravare via Piana di Luco dal passaggio dei mezzi pesanti diretti alla zona industriale, con un inevitabile miglioramento della viabilità su viale Borri e della qualità dell’aria a Bizzozero».

VIA PIANA DI LUCO, DA STRADINA SECONDARIA A TANGENZIALE

La piccola laterale di viale Borri, che collega il rione di Bizzozero a Varese con la frazione di Schianno a Gazzada, nasce come stradina di campagna, e ne conserva ancora l’anima “verde”, poichè passa in mezzo ai boschi della zona.

Ha però avuto la “sfortuna” di ritrovarsi in una posizione strategica riguardo alla zona industriale di Schianno: i mezzi possono infatti uscire solo da lì o dal minuscolo sottopasso di via Bellavista, che dà verso via Gasparotto, sempre alle porte di Varese.

Il risultato: un viavai di mezzi pesanti, che la via sopporta a fatica. Già nel 2010, l’Amministrazione Comunale, allora guidata da Attilio Fontana, aveva annunciato dei cambiamenti per renderla più adatta ad un traffico più sostenuto. Per questo erano stati oltre stanziati 4 milioni di euro. Ma la situazione, a quanto pare, per Bizzozero non è migliorata.

LA MOZIONE

Vista

la scelta di questa Amministrazione di completare i lavori nell’area dove sorgerà il nuovo supermercato, con la realizzazione del tratto di strada che collegherà via Selene alla rotonda in uscita da via Autostrada, opera già finanziata da Regione Lombardia;

Considerato che

in via Piana di Luco, a Bizzozero, si sono già verificati numerosi casi di TIR e mezzi pesanti che hanno bloccato la circolazione in viale Borri a causa delle difficoltà nel compiere manovre di ingresso/uscita in via Piana di Luco, che si collega con la zona industriale della città;

Si impegnano il Sindaco e la Giunta a: