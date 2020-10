Le Arti ripartono e riaprono anche la scuola di teatro che era di don Alberto

Dopo l’improvvisa interruzione delle attività programmate per la stagione 2019/2020 e dopo la dolorosa scomparsa di Don Alberto dell’Orto, il Centro Culturale del Teatro delle Arti si prepara a ripartire, per la Città e tutto il territorio. Con la conferma dei classici appuntamenti – il teatro vero e proprio, Filosofarti, i corsi – ma anche con alcune novità, su tutte la riapertura dopo quarant’anni della Scuola di teatro che era stata voluta proprio da don Alberto.

Da novembre si torna a teatro, alle Arti

Tre appuntamenti a serata unica, “per ricominciare insieme a incontrarci a teatro”.

Si parte mercoledì 11 novembre con Una Mosca su Amleto, monologo di narrazione di e con Edoardo Ribatto. “Si propone questo spettacolo per la riapertura delle attività del Teatro, perché si è pensato a un evento speciale, che segni un riavvicinamento intimo, ma forte, al teatro e ai suoi riti: più di ogni altra storia, quella di Amleto ci interroga su di noi, sul nostro vissuto, sulla nostra identità di uomini, di figli, di genitori; ci fa riflettere sul teatro, sul suo valore sociale, sulle ragioni per cui continuiamo a farlo”.

Seguiranno due proposte ancora in via di definizione: un appuntamento domenicale per bambini e famiglie, e una seconda proposta per adulti pre natalizia.

Gli spettacoli della stagione 2019/20, sospesi a causa dell’emergenza sanitaria, saranno riproposti a partire dal mese di Febbraio 2021, in base alle disponibilità delle Compagnie.

Riapre la scuola del Teatro delle Arti di Gallarate

La grande novità di questa stagione è la riapertura della Scuola di Teatro del Centro Culturale del Teatro delle Arti, fondata da Don Alberto dell’Orto e ormai inattiva da circa quarant’anni.

Il progetto della Scuola è curato dalla dott.ssa Giulia Provasoli – attrice e pedagogista teatrale, collaboratrice e socia del Centro Culturale – e prevede l’attivazione di laboratori di teatro per bambini, adolescenti e adulti, a partire da Gennaio 2021.

Filosofarti 2021, “realtà/utopia”

La nuova edizione di Filosofarti 2021 si sviluppa sul tema realtà/utopia e vede una anteprima con due eventi: il 10 ottobre presso il Maga di Gallarate in collaborazione con Ted Varese, si è tenuta a numero chiuso e a inviti una sessionen Ted dedicata a quale futuro: sono intervenuti docenti, studenti, rettori universitari, rappresentanti della direzione provinciale della scuola. Sfruttando la cornice dell’iniziativa internazionale/globale “Countdown” di Ted di ottobre, di cui come TedxVarese è satellite per l’Italia, si dà vita ad un Ted Circle hosted by TedxVarese al museo Maga durante il quale attivare un’esperienza educativa innovativa con un gruppo limitato di studenti, docenti, formatori e leader del sistema scolastico provinciale e un dibattito di confronto rispetto alle opportunità da cogliere in questa fase storica, per innovare la didattica e rivalutare i luoghi di cultura.

All’interno di Duemilalibri, Filosofarti torna inoltre con uno degli appuntamenti più attesi, quello con Umberto Galimberti.

Mercoledì 21 ottobre, ore 21.00, Teatro Condominio, in dialogo con Cristina Boracchi, il filosofo viene intervistato sulla sua produzione per Feltrinelli, il NUOVO DIZIONARIO DI PSICOLOGIA, PSICHIATRIA E NEUROSCIENZE.

Corsi di formazione per docenti e studenti

Giunti ormai alla edizione n° 58 e 59 dei corsi dedicati ai giovani e ai docenti, nell’ottica della riflessione sulla contemporaneità attraverso le discipline e la cronaca, riprendono gli “itinerari di ricerca” con due edizioni: Utopia, distopia, PERCORSO LETTERARIO in data 27/28 Novembre 2020 in presenza per 200 utenti e a distanza per gli altri che preferissero la versione streaming, e ANNI OTTANTA, Percorso storico, in data 16/17 aprile 2021, sempre in modalità mista.

Tutte le informazioni sulla ripresa delle attività si troveranno sul sito del Teatro e sulla pagina Facebook, non appena saranno definite nei dettagli.

www.teatrodellearti.it