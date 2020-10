Le associazioni sportive dilettantistiche al Pirellone contro l’ordinanza regionale

Un presidio ai piedi del Pirellone “in difesa dei diritti dello sport da contatto”. Per esprimere il proprio dissenso nei confronti dell’ordinanza 620, associazioni sportive dilettantistiche provenienti da tutta la Lombardia hanno organizzato al Palazzo della Regione – nel lato di via Galvani – una manifestazione prevista per il pomeriggio di sabato 24 ottobre.

Tra i vari provvedimenti, l’ordinanza di Regione Lombardia, firmata lo scorso venerdì 16, ha infatti imposto uno stop a gare, competizioni e allenamenti a livello dilettantistico.

Nello specifico, Regione Lombardia ha predisposto la sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale: «Sono sospese – si legge infatti nell’ordinanza – tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche».