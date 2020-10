Le opere di Giancarlo Ossola alla Piccola Galleria del Disegno di Cuvio

Dodici disegni su carta a mano realizzati nel periodo dal 2004 al 2008 per rendere omaggio al segno artistico lasciato nella valle da Giancarlo Ossola: e sarà proprio Cuvio ad ospitare una mostra dedicata all’artista.

“Una spontanea e malinconica saggezza che appartiene solo agli uomini di un certo livello – questo mi aveva colpito di lui. Ho conosciuto Giancarlo Ossola negli ultimi anni di attività e serbo memoria di un uomo di grande cultura artistico-letteraria. Trovava nei territori della nostra terra quei residui di umanità e di autenticità che peraltro ricercava anche nel suo mondo artistico .…” dal testo di Alberto Palazzi, in catalogo.

E tra l’altro, proprio qui sono radicate le sue origini. Infatti la sua adolescenza l’ha vissuta a Castello Cabiaglio, paese della Provincia di Varese, dove ha sviluppato i suoi primi interessi per la pittura. Nato a Milano nel 1935, dove ha vissuto tutta la sua vita, è venuto in contatto e frequentazione con alcuni dei maggiori esponenti dell’arte del secondo ‘900. Innumerevoli sue Personali e Collettive sia in Italia che all’Estero.

In suo ricordo, l’Associazione GaEle di M. Elena Danelli e Gaetano Blaiotta, con la collaborazione di Raffaella Storti, nipote dell’Artista, organizza questa esposizione con dodici disegni su carta a mano realizzati da Ossola nel periodo dal 2004 al 2008.



Sono tra gli ultimi suoi lavori, ricchi di suggestione e lampi di visionarietà e luci dei suoi amati interni, che andava ricercando nella memoria dei luoghi, dove l’uomo è un pallido passaggio.

GIANCARLO OSSOLA

Disegni 2004 ~ 2008

alla Piccola Galleria del Disegno a Cuvio, via XXV Aprile n. 22

17 ~ 25 Ottobre 2020

ore 16 inaugurazione con diretta Facebook il giorno 17 Ottobre

la mostra sarà visitabile su prenotazione telefonando ai numeri 3336644334 ~ 3285768391

Catalogo manufatto in Galleria a cura di GaEle Edizioni, con prefazione di Alberto Palazzi e una poesia di Sandro Sardella