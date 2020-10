L’EcoRun si fa doppia e “tira la volata” al Parco Gioia

Il comitato organizzatore della Ecorun Varese che, in collaborazione con la società sportiva Campus Varese Runners, organizza la corsa che sarebbe giunta alla seconda edizione, non si è fatta sconfiggere dal Covid e ha organizzato una versione virtuale della gara, in attesa dell’edizione 2021 già programmata per il 21 marzo 2021 e al posto di quella, già fiassata ma “saltata” del 4 ottobre 2020.

La Virtual Race è fissata per il 18 ottobre 2020, sarà gareggiabile nell’arco delle 24 ore e vedrà come protagonista il parco di villa Mylius. Accanto alla Virtual Race in senso stretto, che vede l’iscrizione online, un pettorale consegnato a casa e la corsasvolta da soli o con gli amici dovonque si voglia, esiste anche una versione “staffetta” che si correrà all’interno di villa Mylius, dalle 12 di sabato 17 alle 12 di domenica 18.

La corsa a staffetta, non competitiva, permetterà agli atleti appassionati di correre, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, in staffette di 5 componenti ciascuna per frazioni di un’ora, anche in orario notturno. Al termine di ogni frazione sarà consegnato ai partecipanti un pacco gara con prodotti medico-dentali e gastronomici locali, nonchè un gadget del Parco Gioia, il parco giochi inclusivo a cui la corsa quest’anno è dedicata. L’ultima frazione, dalle 11 alle 12 di domenica, sarà corsa anche da tutti i bambini che lo vorranno a titolo gratuito, e accompagneranno gli organizzatori verso la presentazione/inaugurazione del parco prevista alle 12 all a presenza delle autorità.

COME ISCRIVERSI ALLA ECORUN, SIA VIRTUALE CHE STAFFETTA

Le iscrizioni sia della virtual race che della staffetta solidale si raccolgono nella piattaforma digitale Rete del Dono, dove è possibile fare anche donazioni “semplici”, che sono particolarmente gradite. Le iscrizioni si chiudono venerdì 16 ottobre alle 24, e danno il diritto ad uno sconto di 3 euro per il ticket della EcoRun 2021.

«Questo è il primo evento fisico a nostro favore dopo il lockdown – spiegano Emanuela Solimeno e Anita Romeo, le due mamme anime del parco gioia – Con il parco siamo a buon punto ma ci mancano ancora importanti particolari, come il percorso e mappa tattile e i contributi che ci arriveranno sono fondamentali per completarlo. Purtroppo non riusciremo ad inaugurarlo ufficialmente domenica mattina, come speravamo. ma potremo già presentarlo perchè si sta delineando chiaramente la sua forma»

TANTI CONTRIBUTI PER RENDERE L’EVENTO UNA FESTA

Sono in tanti a collaborare con gli organizzatori della EcoRun per rendere questo evento una grande occasione di solidarietà e di festa: in particolare l’Associazione Nazionale Carabinieri, che garantirà il rispetto della disposizioni anti Covid e la sicurezza della corsa, Legambiente che coinvolgerà i bambini con diverse attività legate al mondo dell’ecologia, e La Famiglia Bosina che con il Pin Girometta intratterrà i bambini e organizzerà l’estrazione dei premi della lotteria abbinata. Nella serata di sabato 17, inoltre, nei pressi del caffè di villa Mylius si esibirà il gruppo The Royals, mentre matinata e primo pomeriggio di domenica l’intrattenimento sarà a cura di DJ Pier 10.