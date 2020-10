Legno-arredamento, trovata l’intesa sul rinnovo del contratto e revocato lo sciopero

Trovata l’intesa tra le segreterie nazionali di Feneal, Filca e Fillea e Federlegno per il rinnovo del contratto nazionale legno, arredamento industria. L’ipotesi di intesa per la firma del contratto collettivo, scaduto il 31 marzo del 2019 , è stata raggiunta dopo una negoziazione durata 18 mesi e portata avanti dal mese di maggio scorso con modalità a distanza, sarà sottoscritta dalle parti entro due giorni, il tempo necessario a completare il testo.

Il sindacato di categoria esprime parere positivo per l’intesa trovata e ritira la dichiarazione di sciopero proclamato per il 23 ottobre prossimo e dichiarano sospese le mobilitazioni in corso.

Nei prossimi giorni, subito dopo la firma dell’ipotesi di rinnovo, saranno resi noti i contenuti dell’intesa e verrà immediatamente avviata una campagna di assemblee informative in tutti i luoghi di lavoro per sottoporla al voto delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.