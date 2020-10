Librandi, Italia Viva: “Lockdown a dicembre? Sulle conseguenze economiche bisogna ascoltare le imprese”

“Chiedo a Conte di riflettere sull’appello lanciato dall’imprese e sulle gravi conseguenze economiche con un lockdown a dicembre – lo dichiara in una nota il deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi –. È impensabile portare tutto il sistema a una perdita di 16 miliardi di euro per ogni settimana di chiusura”.

Secondo il deputato renziano bisogna intervenire con altri metodi: «Bene le restrizioni se utili a frenare la diffusione del contagio e se necessario adottarne anche di più severe per limitare i movimenti ora, senza danneggiare le attività produttive – spiega Librandi -. Non si compia l’errore di non ascoltare le imprese e i commercianti perché il rischio è quello di arrivare a un punto di non ritorno che soffocherebbe in maniera definitiva l’economia».