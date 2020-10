L’impatto del corona virus sull’economia e il mercato immobiliare

La situazione sanitaria d’emergenza provocata dal contagio di corona virus ha fatto registrare difficoltà in tutti i settori dell’economia. Purtroppo, è indispensabile attuare misure per contrastare il virus che comprendono limitazioni, non solo alla libertà personale, ma soprattutto alle attività economiche con riduzioni dei servizi e chiusure.

Passato il primo momento di crisi e lockdown, è arrivata l’ora di tirare un po’ le somme guardando ai dati dell’economia globale ma anche dei vari settori, concentrandosi su quelli più significativi come la produzione manifatturiera, esportazioni, mercato immobiliare ma anche il valore dell’oro.

I valori dell’economia globale

In seguito all’emergenza sanitaria, molti paesi stanno vivendo una situazione di crisi economica. Infatti, la disoccupazione aumenta, le richieste di nuove assunzioni si abbassano ma soprattutto le stime sul Pil sono tutte state corrette al ribasso. Anche gli Stati considerati economicamente più forti si trovano in questa situazione. È il caso della Svizzera che si appresta registrare un calo del Pil intorno al 6,5 – 6,7% nel 2020 e una lenta ripresa solo nel 2021. Purtroppo, fare previsioni a lungo termine è complicato perché dipende anche dalla congiuntura economica globale nonché dalle temute seconde ondate del virus che destano non poche preoccupazioni con la stagione invernale alle porte.

I settori più colpiti sono quelli dei servizi e delle esportazioni. Per ora, pare che l’agricoltura regga il colpo, mentre il settore manifatturiero ha registrato diverse difficoltà. Per quanto riguarda le esportazioni, hanno subito un forte calo soprattutto per quanto riguarda eccellenze come l’orologeria e la gioielleria dove i dati parlano di un calo oltre il 70%.

Le conseguenze sul mercato immobiliare

Secondo i dati e le notizie di economia del mercato immobiliare, la recente emergenza ha portato una forte crisi. Era dal 2003 che le vendite immobiliari in Svizzera, e più in particolare nel Canton Ticino, non scendevano al di sotto delle mille unità. Sono soprattutto le vendite di proprietà per piani a registrare un forte calo oltre il 20%. Le perdite si aggirano intorno ai 21 milioni di euro, cioè un calo generale del 14% secondo l’ufficio cantonale.

I valori dell’oro, bene rifugio per eccellenza

Il valore dell’oro è sempre un’ottima cartina tornasole per misurare lo stato di salute dell’economia. L’oro il bene rifugio per eccellenza e nel periodo post covid ha raggiunto livelli record. Infatti, dal 2000 ad oggi registra una plusvalenza del 570%.

Nonostante i tassi di interessi bassi, non c’è stato un forte incentivo nell’acquisto di oro anche per colpa della inflazione globale bassa. A differenza di quanto ci si potesse aspettare, non è stato registrato un forte spostamento di capitali verso l’oro. La situazione complicata, incerta e instabile conseguenze anche sulle valute estere. Tuttavia, il dollaro pare stabilizzato e quindi gli acquisti di oro ne hanno risentito. Il tuo prezzo a settembre non si è rialzato. Anche questo bene considerato bene rifugio per eccellenza, pare attendere per capire come si evolve la situazione sui mercati finanziari globali.