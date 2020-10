L’incontro scolastico con l’autore diventa “social” e apre alle famiglie

Dalla Didattica a distanza ai social: anche le attività scolastiche complementari sbarcano sul web sfruttando le potenzialità di Facebook e grazie all’unione di intenti dell’insegnante Laura Fusaro, dell’Istituto Torno di Castano Primo guidato dalla preside Maria Merola, e l’autrice del romanzo Play, Laura Orsolini. Un nuovo modo di fare cultura e continuare ad approfondire con esperienze in diretta, seppure non di persona.

Da tempo era stato concordato per la classe 3G dell’indirizzo Amministrazione e finanza un incontro in presenza con l’autrice per giovedì 22 ottobre, ma le nuove misure restrittive lo hanno reso impraticabile. Veloce la soluzione trovata allora dalla preside per salvaguardare l’appuntamento culturale dei ragazzi, sfruttando i social: “Poter fare incontrare i nostri alunni con gli autori è un privilegio – spiega – Un’opportunità culturale importante soprattutto in questo momento di forte rischio di impoverimento a causa della situazione che stiamo vivendo”.

Da qui la volontà di essere al passo con i tempi e di confermare l’appuntamento già in calendario usando i social network.

“I nostri alunni non devono essere strumenti dei social bensì sono loro a doverli usare per comunicare – continua la dirigente – Nostro compito accompagnarli per mano in questo percorso e scoprire con loro che le dirette streaming accorciano le distanze e permettono, ad esempio, di vivere e condividere l’emozione di incontrare un autore e andare nel cuore di una storia. Noi insegnanti dobbiamo spronare i nostri ragazzi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è la professoressa Laura Fusaro: “I ragazzi avranno l’opportunità di interagire in diretta con l’autrice di un romanzo che hanno letto e apprezzato. Gli incontri con l’autore nel nostro Istituto si son sempre fatti in presenza e con l’autore rigorosamente dietro un tavolo da conferenza su un palco. Questa volta gli studenti potranno paradossalmente “accorciare le distanze”, sperimentando infine un impiego dei canali social non banale”.

Un’esperienza nuova anche per l’autrice Laura Orsolini che dalla sua Libreria Millestorie a Fagnano Olona durante il confinamento ha dato vita alla rubrica social “La Bottega degli Abbracci” che continua ad avere seguito.

Orsolini ha raccolto l’invito delle insegnanti e incontrerà anche i ragazzi su Facebook accorciando le distanze: “Per la prima volta un incontro scolastico con l’autore sarà in diretta su Facebook: un passaggio innovativo per aprire la scuola e il mondo degli scrittori e autori. Far capire l’importanza anche all’esterno, potranno collegarsi i genitori, i nonni e in generale, chi lo desideri. L’appuntamento è giovedì alle 10.45 sulla pagina Facebook della Libreria Millestorie”.

Conclude Orsolini: “Gli alunni di terza hanno già letto il libro questa estate. Saremo in diretta e sarà una bella emozione, credo che in molti così potranno comprendere l’importanza e la ricchezza di partecipare a un incontro con un autore a scuola”.