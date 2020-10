Lo spoglio dei ballottaggi in diretta: Saronno e Legnano scelgono i nuovi sindaci

Le urne si chiudono alle 15: per Saronno e Legnano è il momento di conoscere il nome dei sindaci che guideranno le città nei prossimi cinque anni.

A Saronno la contesa è tra il sindaco uscente Alessandro Fagioli e lo sfidante Augusto Airoldi mentre a Legnano, al termine di una combattuta campagna elettorale, si saprà se i cittadini avranno premiato Carolina Toia o Lorenzo Radice. Varesenews segue lo spoglio in diretta in entrambe le città con inviati ai seggi elettorali, in Comune e nelle sedi di partito accompagnando la conta dei voti con anticipazioni, commenti e proiezioni sull’esito finale.