Lo zaino si riempie con la solidarietà, in tanti per la raccolta della Croce Rossa

Una raccolta di solidarietà quella che si è tenuta nella mattina di venerdì a Varese.

In molti hanno partecipato all’iniziativa “Zaino Solidale”, la raccolta di materiale scolastico presso la Coop di Varese: «Hanno partecipato in tanti – raccontano i volontari della Croce Rossa di Varese -. Nei giorni scorsi abbiamo completato la distribuzione alle oltre 150 famiglie con disagio economico che vengono regolarmente seguite e supportate dal Comitato Croce Rossa di Varese».

E spiegano: «Grazie a quest’ultima raccolta abbiamo consegnato un’altra considerevole quantità di materiale scolastico alla scuola di Gazzada Schianno, così che possa essere distribuito agli alunni le cui famiglie sono in difficoltà economiche. Nelle prossime settimane proseguiremo con ulteriori consegne. Per tutto questo ringraziamo di cuore tutta la popolazione per la sua grande generosità».