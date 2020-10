In Lombardia, 393 nuovi contagi al Covid19, il totale dei positivi sale a 9162. Nel Varesotto 35 casi in più

393 nuovi positivi e 392 guariti e dimessi. È in pareggio il saldo odierno sul fronte dei contagi da Covid19 in Lombardia. I nuovi contagi emergono da un’indagine condotta con 18.860 tamponi che evidenziano una percentuale pari al 2%.

Gli attuali postivi, dunque, sono 9162 di cui 293 sono i ricoverati nei diversi reparti degli ospedali lombardi e 42 sono quelli in terapia intensiva, in aumento rispetto a ieri di 3. Si contano anche 5 decessi

dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 18.860, totale complessivo: 2.172.337

– i nuovi casi positivi: 393 (di cui 64 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 81.620 (+392), di cui 1.354 dimessi e 80.266 guariti

– in terapia intensiva: 42 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 293 (-9)

– i decessi, totale complessivo: 16.969 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 160, di cui 101 a Milano città;

Bergamo: 25;

Brescia: 33;

Como: 7;

Cremona: 15;

Lecco: 5;

Lodi: 5;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 48;

Pavia: 22;

Sondrio: 20;

Varese: 35.

In cinque giorni, Busto Arsizio ha registrato 15 nuovi positivi, Varese 16, Gallarate 2, Saronno 1, Tradate 4, Gorla Minore 5.

In provincia il tasso di contagio in relazione ai residenti è salito da 0,52% allo 0,54% con 121 nuovi postivi. I morti sono stati 2.