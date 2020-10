L’ospedale di Varese saluta medici e infermieri chiamati a gestire i letti in Fiera

«In un contesto di un’incertezza assoluta, una certezza ce l’ho: possiamo contare su di voi. I pazienti che troverete nell’Ospedale in Fiera possono contare su di voi. Siete un nostro vanto, un motivo di orgoglio per la nostra Azienda. Non sarà facile fare a meno di voi, qui. Ma ce la dobbiamo fare anche per voi, che siete chiamati ad andare a portare aiuto a chi si trova in difficoltà ancora maggiori. Grazie per quello che state facendo e buon lavoro!».

Il saluto del direttore dell’Asst Sette Laghi Gianni Bonelli all’équipe diretta in fiera a Milano per gestire un’unità di 14 letti ad alta intensità di cura.

Da lunedì prossimo, quindi, l’ospedale varesino, e gli altri presidi aziendali, hanno meno personale specializzato per curare i pazienti varesini più gravi. Conseguente la decisione di sospendere tutti gli interventi programmati e limitare al massimo le sedute chirurgiche, tranne quelle oncologiche.

L’impegno è stato chiesto dalla Regione che ha allestito il maxi ospedale con 10 milioni di donazioni ma che, non avendo personale, lo ha reclutato dalle singole aziende ospedaliere. Una scelta fortemente contestata dal consigliere regionale Samuele Astuti

Accanto al Direttore Generale, il Dott. Lorenzo Maffioli, Direttore Sanitario, che ha tenuto ad aggiungere come quella che stanno per vivere è una delle esperienze professionali ed umane che ricorderanno per tutta la vita: « Una prova difficile, intensa, che la vostra professionalità vi consentirà di affrontare con successo. Non ci sono altre parole, grazie!»