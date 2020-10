Luigina Guasti dell’Università Insubria alla guida della taskforce europea sulla cardiologia geriatrica

Supportare un invecchiamento in salute grazie a prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari: di questo si occupa la taskforce appena istituita dalla Società Europea di Cardiologia nel Council for Cardiology Practice.

A guidare la società sarà la professoressa Luigina Guasti, dell’Università dell’Insubria, nominata presidente.

«Il nuovo progetto europeo – spiega Guasti, da anni alla direzione della Scuola di specializzazione in Geriatria – si concentra sulla prevenzione cardiovascolare nei soggetti anziani e, in particolare, su un trattamento adeguato all’età per le patologie cardiovascolari e altre malattie che possono avere risvolti sulla salute del cuore, come per esempio il Covid-19 e le patologie reumatiche».

«Come Council for Cardiology Practice abbiamo appena terminato un documento sulla fragilità nel campo cardiovascolare che è stato condiviso da 12 organismi ufficiali nella Società Europea di Cardiologia».

