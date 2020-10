Luino, Artoni chiede accesso agli atti per l’antenna dietro al cimitero

Nella giornata di oggi, lunedì, il consigliere di minoranza del gruppo Azione civica per Luino e frazioni Furio Artoni ha depositato richiesta di accesso agli atti in merito alla Scia relativa all’antenna per telefonia posta dietro al cimitero.

«Si tratta di un’antenna che sbuca dagli alberi come un faro e si staglia davanti al paesaggio con una violenza inaudita da un punto di vista di impatto ambientale.

Una vera e propria antenna dell’indecenza, e aldilà di quelli che possono essere i danni alla salute per i cittadini vicini a tale impianto, vi è anche da comprendere se sono stati rispettati tutti gli obblighi di legge per il posizionamento e la costruzione di tale torre», spiega Artoni.

La richiesta di accesso agli atti ha lo scopo di conoscere tutte la documentazione allegate e se sono stati rispettati i parametri per l’edificazione.

«I cittadini di quell’area si sono visti deturpare il paesaggio e tutt’ora sono preoccupati.

il mio gruppo Azione civica per Luino intende agire a difesa dell’ambiente e del paesaggio di quell’area», conclude Furio Artoni.