Luino, attenti all’uomo che chiede soldi per l’acquisto del pullmino: “È un truffatore”

Si presenta con le migliori intenzioni ma dietro al nobile gesto probabilmente c’è l’idea di truffare.

Almeno secondo l’Anffas di Luino che ha messo in guardia i cittadini rispetto a quanto è accaduto nei giorni scorsi.

«Ci segnalano che un personaggio non ancora identificato si presenta a professionisti ed aziende proponendo l’acquisto di spazi pubblicitari utili a finanziare un pulmino per la nostra associazione. Dichiariamo con grandissima forza che nessuna persona e nessuna società è stata autorizzata da Anffas Luino ad usare il proprio marchio o il proprio nome per promuovere vendite di spazi pubblicitari».

Un caso grave, che farà prendere all’associazione seri provvedimenti.

«Nelle prossime ore ci rivolgeremo alle forze dell’ordine per segnalare l’accaduto e tutelarci nelle sedi opportune».