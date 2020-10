Luino, Comune preoccupato per la gestione del centro sportivo “Le Betulle”

Il Comune di Luino è preoccupato per la gestione del centro sportivo delle Betulle, immobile di proprietà comunale e dato in gestione ad un gruppo privato.

Motivo: l’attivazione di una procedura concorsuale, per la quale l’amministrazione luinese vuole vederci chiaro.

«Il centro sportivo e natatorio “Le Betulle” di Luino è in ripresa con tutte le attività ma una comunicazione del gestore della società “Sport Management” con sede a Verona preoccupa l’Amministrazione e gli uffici. Lo scorso venerdì è stata protocollata una lettera secondo la quale la Società ha depositato in data 02.10.2020 ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ex art. 161, comma 6, legge fallimentare, avanti il competente Tribunale di Verona», spiega l’assessore Ivan Martinelli in una nota.

«Nella giornata di oggi lunedì 12 ottobre si è svolto un incontro, già programmato, con la gestione operativa, per convenire alcune misure di tipo manutentivo e di possibile miglioria al campetto polivalente. Pur avendo ricevuto stamane ogni più ampia rassicurazione sulla regolare continuità dei servizi erogati, saranno presi subito contatti con i Legali rappresentanti in ordine alla situazione rappresentata nella lettera di venerdì, per meglio comprendere il quadro generale», conclude Martinelli.