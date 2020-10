Luino, manca personale alle medie, Pellicini: “I Comuni si facciano sentitre“

«Questa sera in Consiglio Comunale si parli dei gravi problemi che affliggono l’Istituto Comprensivo Bernardino Luini. Non è possibile che i nostri ragazzi subiscano le disfunzioni dello Stato, che non appare in grado di destinare insegnanti e personale ATA sufficienti alle nostre scuole per offrire un adeguato livello di istruzione» dichiara Andrea Pellicini.

Il consigliere comunale aggiunge in merito alla carenza di personale docente che affligge la scuola che «i Comuni di Luino, Maccagno, Dumenza devono chiedere con forza al Provveditorato di Varese le dovute soluzioni. Ai primi di settembre, con un’azione serrata tra scuola e Comune, siamo riusciti ad ottenere una classe di prima media in più. Ma questo sforzo rischia di essere vanificato se non arrivano insegnanti e personale ATA. Conosco la professionalità del Provveditore Carcano e sono consapevole che i problemi a livello provinciale siono molti».

«Ma i Comuni devono fare la loro parte. Da qui il mio appello al Vice Sindaco di Luino con delega all’istruzione Antonella Sonnessa. Rimaniamo vicini alla nostra scuola e ai nostri ragazzi, i quali meritano la massima attenzione e cura. Mettiamo quindi in campo tutte le azioni possibili».