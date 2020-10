L’Università Insubria garantirà test rapidi Covid per i dipendenti dell’ateneo

L’Università dell’Insubria offre ai propri dipendenti la possibilità di sottoporsi, in modo volontario e gratuito, al test rapido per rilevare la presenza di infezione da Sars-CoV-2 (Covid-19), con esito in 30 minuti.

Sarà possibile effettuarlo in una tensostruttura accanto al PalaInsubria, in via Monte Generoso a Varese, dove da lunedì 2 novembre sarà operativo il nuovo punto prelievi dell’Ats Insubria, grazie ad un accordo raggiunto tra i due enti.

«Ringrazio la direzione dell’Ats Insubria per questa opportunità – dice il rettore Angelo Tagliabue – a tutela della salute dei dipendenti dell’ateneo, che con il loro lavoro, a distanza e a turno anche in presenza, assicurano lo svolgimento della vita accademica e della didattica in tutte le sue complessità organizzative. Nella comunità universitaria, responsabilmente, sarà data precedenza ai casi di fragilità e di maggiore esposizione al rischio».