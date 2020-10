A Luvinate continua lo stato di preallerta: sala operativa al lavoro tutta la notte

E’ alta l’attenzione a Luvinate, dove è al lavoro il Centro Operativo Comunale allestito presso la sala della Protezione Civile a Casciago. Continua lo stato di preallerta e anche il sindaco Alessandro Boriani sta seguendo l’attività di monitoraggio da parte delle squadre, che durerà tutta la notte.

In particolare sono sotto osservazione il ponte su via San Vito e la vasca sopra il sentiero 10. Sia il ponte che il tratto di Luvinate del sentiero 10 sono chiusi in via precauzionale, così come sono interdetti all’accesso l’area intorno al Centro sociale e il ponte pedonale di Via Matteotti.

La Protezione civile invita a restare aggiornati seguendo le comunicazioni sul sito e sulla pagina Facebook del Comune.