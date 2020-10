A Malpensafiere torna la mostra scambio auto, moto e bici d’epoca

Oltre 15 mila visitatori, circa 450 espositori: questi i numeri della precedente edizione della “Mostra scambio di auto, moto, bici e ricambi d’epoca”. La nuova edizione si svolgerà i prossimi 17 e 18 ottobre.

Il format e la location non cambiano, anche questa volta sarà Malpensafiere ad ospitare l’evento in un’area espositiva di oltre 20 mila metri quadri tra interni ed esterni, tutti allestiti per la manifestazione.

La Mostra Scambio si svolgerà dalle 8.30 alle 18 di sabato e dalle 8.30 alle 17 di domenica, ma gli oltre 450 espositori che hanno confermato la loro presenza si attiveranno già da venerdì.

L’attuale edizione ha visto l’introduzione di alcune novità nel suo programma: dopo il grande successo del CUSTOM CARS, già presente da qualche edizione only on selection, dove auto che saranno esposte verranno preventivamente selezionate tra più di cinquecento esemplari, ci sarà anche il raduno delle auto d’epoca, che vedrà la partecipazione di oltre un centinaio di esemplari. In questo modo anche chi è giunto come visitatore a bordo di un’auto d’epoca potrà, pagando semplicemente il biglietto di ingresso, lasciare la propria auto in esposizione nell’area raduno durante la permanenza in fiera.

In contemporanea sarà presente anche la borsa mercato e scambio del modellismo, l’esposizione di moto inglesi del mitico Motoclub bustese e, per tutti gli appassionati di filatelia uno speciale annullo postale dedicato.