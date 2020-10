Il maltempo sul Varesotto, vento pioggia e alberi caduti

Il maltempo sta attraversando la provincia da nord a sud lasciando i primi danneggiamenti. Come annunciato nelle scorse ore è stato alzato il livello di allerta per il rischio di temporali forti, vento e rischio idraulico e idrogeologico.

Di seguito pubblichiamo la diretta con le segnalazioni di danni e difficoltà che si stanno registrando sul territorio provinciale.

La diretta

SITUAZIONE COMPLESSIVA

Ore 16: Nella prima fase del maltempo le precipitazioni e il forte vento hanno interessato soprattutto la fascia ovest della provincia in particolare sul lago maggiore. Questa la situazione fotografata dal Centrometeolombardo alle 16. In rosso le zone più colpite.

SESTO CALENDE

Ore 15.50: Un albero è caduto bloccando la circolazione lungo la strada provinciale 48

CASORATE SEMPIONE

Ore 15.15: Sulla statale 33 del Sempione una pianta interessa parzialmente la sede stradale, si segnalano rallentamenti nella circolazione. Una squadra dei vigili del fuoco si è recata sul posto sul posto.

MORNAGO

Ore 15: Una pianta è rovinata sulla sede stradale colpendo un veicolo in transito. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa stanno rimuovendo l’albero. Illeso il conducente LEGGI QUI

PROVINCIA

Ore 14.50: I vigili del fuoco stanno intervenendo per alcune richieste, causa la perturbazione che ha colpito il territorio provinciale. Una decina gli interventi in corso per tagli pianta e rimozione parti pericolanti. Le zone maggiormente interessate riguardano il sud della provincia.