Il maltempo trasforma la spiaggia di Cerro in un deposito di tronchi

Il maltempo trasforma la spiaggia in un deposito di tronchi e legni. L’insolito spettacolo è stato segnalato da diversi cittadini di Cerro di Laveno Mombello. La località, tra le più frequentate del Lago Maggiore durante l’estate, è stata duramente colpita dal maltempo, così come altre zone dell’Alto Verbano.

Il livello del Lago Maggiore si è alzato fino a coprire completamente la spiaggia e a esondare sul lungolago. Ora, le acque si stanno ritirando, depositando sul terreno i grossi tronchi e la legna trascinati dal vento e dai temporali di due settimane fa. «I nostri tecnici sono al lavoro da ieri per ripulire la spiaggia – spiega il sindaco Luca Santagostino -. Lavoreranno alla pulizia con trattori e saranno impegnati anche nelle giornate di giovedì e venerdì. Verrà poi fatto un mucchio del materiale raccolto sulla darsena Sironi, per poi essere portato via. Le zone di intervento saranno anche quella del porticciolo e della passerella».

Nel frattempo gli interventi di sistemazione delle aree colpite dal maltempo non si sono mai fermati. La situazione più critica si è registrata a Vararo, frazione in parte amministrata da Laveno Mombello e in parte da Cittiglio. Il sindaco Luca Santagostino spiga che dopo gli interventi d’urgenza, già domenica mattina due ditte forestali hanno iniziato il taglio degli alberi pericolanti nella frazione di Casere, ma anche a Laveno e Cerro. A Casere in particolare è terminato l’intervento nella frazione e si sta lavorando sulla mulattiera.

A Laveno Mombello, nella frazione di Monteggia, è stata invece chiusa la mulattiera che porta a Cittiglio: «Troppi alberi caduti, almeno una cinquantina – spiega Santagostino.- Ho deciso di emettere un’ordinanza per chiudere il transito ai passanti. Verrà ripristinato solo dopo la messa in sicurezza».

Ieri sera la giunta ha deliberato l’impiego di 97.000 mila euro per gli interventi urgenti attuati dopo li maltempo. È stato quindi richiesto l’intervento finanziario di Regione Lombardia per coprire i costi.

Inoltre, l’amministrazione comunale, congiuntamente al comune di Cittiglio, ha chiesto l’intervento di Regione Lombardia per ricevere finanziamenti e poter intervenire alla rimozione di alberi caduti alle pendici di fiumi e sentieri nelle zone colpite dai temporali.

Foto di Andrea