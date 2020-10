“Managing by numbers”: con la LIUC Business School il controllo di gestione per non specialisti

Conoscere e comprendere i numeri dell’azienda per poter svolgere al meglio ruoli gestionali e organizzativi: questo l’obiettivo del percorso di formazione“Managing by numbers” promosso dalla LIUC Business School, giunto alla sua seconda edizione.

Dirigenti ed operatori delle più diverse funzioni aziendali, ma anche imprenditori e direttori generali potranno con questo corso acquisire tutti gli strumenti necessari per partecipare ai processi decisionali e alla definizione delle strategie, a partire da un’adeguata conoscenza delle risorse a disposizione e dello stato di salute complessivo dell’impresa.

Si approfondiranno gli indicatori chiave delle performance economico – aziendali, fornendo tutte le indicazioni per leggerli correttamente nei bilanci d’esercizio. Inoltre, si lavorerà sul tema dei ricavi, dei costi e dei margini e sul processo di pianificazione, budgeting e controllo di gestione. E ancora, si analizzeranno i flussi di cassa e le migliori strategie per ottimizzarli e generare valore. «Punto di forza del percorso – spiega il Direttore, il prof. Giuseppe Toscano –è proprio il taglio da “non specialisti”, che consente a chi non si occupa di questi temi di avere informazioni di base ma nel contempo ad ampio raggio. Inoltre, abbiamo studiato una formula che tiene conto dell’emergenza Covid ma anche della necessità di fornire un percorso il più possibile personalizzato. Il calendario prevede infatti giornate di lezione a distanza e altre in presenza, alcune delle quali saranno dedicate sistematicamente ad una vera e propria attività di coaching, con la possibilità per i partecipanti di applicare immediatamente le conoscenze acquisite alle singole realtà aziendali e di confrontarsi in merito».

Il corso è aperto tanto alle grandi aziende quanto alle PMI e le lezioni saranno tenute da docenti della LIUC Business School da anni impegnati nella ricerca e nella formazione nell’ambito della pianificazione aziendale e del controllo di gestione. Il corso partirà nel mese di febbraio 2021 e terminerà a maggio 2021 e si articola in 14 giornate. E’ previsto uno sconto del 10% per iscrizioni entro il 21 dicembre 2020 e nel caso di iscrizioni di più partecipanti della stessa azienda al medesimo modulo o al percorso completo. Il corso è finanziabile anche attraverso fondi quali Fondimpresa e Fondirigenti. Per informazioni e iscrizioni clicca qui.