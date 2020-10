Mare Culturale Urbano, dal Karaoke collettivo al Dj set

Prosegue la programmazione culturale di Mare Culturale Urbano, il centro di produzione artistica di via G. Gabetti 15 a Milano. Anche questa settimana sarà ricca di eventi, che si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento. L’ingresso ad ogni evento è gratuito e la prenotazione è fortemente consigliata.

Di seguito la programmazione musicale dal 13 al 18 ottobre:

Martedì 13 ottobre, alle ore 21.30, per la rassegna Taste Of Jazz in collaborazione con Novara Jazz, in programma il concerto dei Tamashi Pigiama, band alternative R’n’B che mescola l’essenza improvvisativa del jazz all’hip hop, con incursioni di elettronica, latin e funk.

Giovedì 15 ottobre torna Raster, la storica rassegna indie di Mare dal successo sempre più affermato. Sul palco salirà il cantautore Antonio Palumbo. In apertura Joe Sal.

Venerdì 16 ottobre, la serata si animerà con il Karaoke collettivo con Ariele Frizzante & Elton Novara, una nuova versione del format che permetterà di cantare (male) da seduti.

Sabato 17 ottobre, a partire dalle ore 21.30, Dj set che non si balla con Missin Red, cantante, dj e produttrice che proporrà una selezione musicale ricercata e trascinante, con brani che vanno dall’electro swing alla breakbeat, dal reggae alla tropical bass.

Domenica 18 ottobre, alle ore 11.00, per la rassegna di musica classica Musica nell’aria a cura di Lucia Martinelli, in programma il concerto di Irene Sacchetti (flauto) e Fabio Bussola (chitarra). A partire dalle ore 21.30, per il format La Domenica Italiana, in programma “Walzer Canta Adriano Celentano”.

La stagione autunnale 2020 di Mare Culturale Urbano è realizzata da mare con la produzione artistica di Ludwig Milano, il patrocinio del Comune di Milano, il contributo di Fondazione di Comunità Milano onlus. In collaborazione con: Cernusco Jazz, Novara Jazz, JazzMI, Raster, BonnePresse, Parole & Dintorni, LopLop, associazione culturale, Cascina Cuccagna, L’Alveare che dice sì, Mondo Donna, Parole e Punti, Voci di Periferia FENIX. Sponsor tecnici: Edison, L’anfiteatro verde.

Mare Culturale Urbano è un centro di produzione artistica attivo nella zona ovest di Milano. Sviluppa progetti di inclusione sociale, innovazione culturale e propone programmi di residenza dedicati ad artisti anche internazionali. Tutto l’anno Mare si anima con concerti, cinema all’aperto, festival, attività per bambini. Nella cascina, aperta tutti i giorni, trovano spazio anche un ristorante con birreria artigianale (Mare Birre e Cucina), un coworking, due sale prova musicali, spazi per formazione e eventi, un cortile comune. La struttura è un bene del Comune di Milano.

Da maggio 2016 Mare Culturale Urbano ha realizzato oltre 450 eventi musicali e concerti. Il calendario completo con orari, costi e dettagli di tutte le attività è disponibile su www.maremilano.org.