Maroni incontra i militanti da candidato sindaco: “Partiamo consapevoli che tutto può ancora succedere”

E’ una serata complessa per presentare la propria candidatura ai militanti, quella che ha visto in poche ore consegnare al centrosinistra sia Saronno che Legnano, fino a ieri governate da giunte di Centrodestra. Ma Roberto Maroni, al circolino di Bizzozero, dove nella serata del 5 ottobre ha presentato la sua candidatura a sindaco ai militanti della sezione della Lega di Varese, non perde il suo sorriso sornione, di chi le ha viste tutte.

E alla fine la sezione della Lega, che ha riempito quanto possibile dalle norme covid la sala del circolo, lo “incorona” candidato.

«Dopo i risultati dei ballottaggi di oggi sono consapevole che le prossime elezioni a Varese non saranno una passeggiata, non bisogna sottovalutare il sindaco Galimberti: c’è ancora un anno di tempo da qui alle elezioni, e nel frattempo può succedere di tutto. I risultati di oggi semmai ci dicono che bisogna impegnarsi a fondo, e soprattutto che bisogna vincere al primo turno: il ballottaggio è sempre un terno al lotto, che favorisce spesso la sinistra. Consapevoli di questa lezione e di quello che succede, sappiamo cosa fare: l’obiettivo è quello di riprendersi Varese».

Una sfida che non si presenta affatto semplice, anche e soprattutto per chi conosce i meccanismi “romani”: «Prevedo che si voterà tra maggio e giugno del 2021 – azzarda Maroni – e da qui ad allora ne succederanno di tutti i colori sul tavolo romano. Inoltre, penso che per le prossime amministrative ci sarà un’alleanza sul territorio tra Pd e Movimento 5 Stelle, e lo faranno anche qui, per quello che possono incidere i 5 Stelle in città, cioè poco. Però dobbiamo prepararci a tutti gli scenari possibili, immaginabili e anche inimmaginabili. Ma, nella consapevolezza che tutto può ancora succedere, partiamo. Dobbiamo farlo ascoltando, con Varese in testa. Varese non ha niente di meno di Milano, Como e tutto quello che sta attorno, faremo in modo che si capisca. Ma questo lo faremo un passo per volta: ora bisogna mettere in piedi la squadra, e l’importante è vincere».

Un atteggiamento umile, quello dell’ascolto, per chi è stato più volte al governo della Nazione: «Sono stato ministro e poi ho deciso di tornare in Regione. Quando mi sono candidato in Lombardia l’ho fatto solo li, senza candidarmi anche alla Camera: e avrei potuto farlo. Ma per me, che sono un federalista vero, tornare sul territorio è la cosa importante: non lo faccio per fare carriera, quella l’ho già fatta. Voglio tornare qua. Capisco che possa sembrare strano ma è così».

E a chi, maliziosamente, chiede se si candiderà per la Lega Nord o per la Lega Salvini, Maroni risponde: «A Varese dobbiamo vincere, tutto il resto è secondario. Alla gente non interessa questo, interessa cosa ci proponiamo di realizzare. Per questo dobbiamo fare una grande operazione di ascolto. Lo dirò ai militanti: ascoltare, ascoltare, ascoltare. I cittadini hanno bisogno di sapere che chi li governerà è disposto a sentire le loro istanze. I grandi progetti sono importanti, ma anche le piccole cose fatte nei quartieri lo sono altrettanto»

E a chi teme che finisca per essere “un uomo solo al comando” risponde: «Io non sarò da solo: voglio fare squadra, ho sempre lavorato così. Ho sempre creato le condizioni affinché chi lavorava con me avesse un ruolo importante e cosi sarà anche questa volta. Ci sarà una squadra che lavorerà unita e compatta: questa è la condizione non solo per vincere ma anche per governare. Io metto a disposizione la mia esperienza da Ministro e da Governatore, che è stata quella di chi ha costruito una squadra che ha portato dei risultati, direi, soddisfacenti. Sono soddisfatto di tutto quello che ho fatto in questi ruoli e l’ho fatto grazie ai bravissimi collaboratori che avevo. Bisogna saper dirigere una squadra, non è facile: essere “un uomo solo al comando” non è nelle mie corde. Amo il gioco di squadra».