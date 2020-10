Marzia Migliora in diretta con Luciana Littizzetto dal Museo Maga

Sarà una visita in anteprima anche per il pubblico la diretta che l’artista Marzia Migliora farà dal Museo Maga di Gallarate sabato 10 ottobre alle 12 dal suo canale instagram con Luciana Littizzetto. La diretta è stata anticipata nei giorni scorsi con una “prova” che ha dato appuntamento al pubblico.

La conduttrice appassionata di arte contemporanea ed amica ed estimatrice del lavoro della Migliora non potendo essere presente fisicamente per impegni, si collegherà per una chiacchierata sulle opere in mostra e una preview che il pubblico potrà seguire sul canale @marziamigliora.

L’apertura della mostra è prevista dalle 15 con prenotazione obbligatoria. Tutti i dettagli al link